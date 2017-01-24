Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы передала Палестине 221 миллион долларов.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.

Против передачи денег выступали против члены Республиканской партии. Администрация официально сообщила конгрессу о своем намерении утром в пятницу, перед тем как Дональд Трамп вступил в должность президента.

Всего были выделены 227 миллионов долларов, в том числе 4 миллиона — на программы, связанные с изменением климата, и еще 1,25 миллиона — организациям под эгидой ООН.

РИА Новости