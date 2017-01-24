Центральное разведывательное управление США обнародовало около 12 миллионов страниц архивных документов, касающихся деятельности ЦРУ в период с 1940 по 1990 годы.

Рассекреченные документы, в частности, включают доклады по вопросам политики и разведывательных операций.

Как сообщает Anadolu, в числе прочих рассекречен доклад, представленный 1 июля 1987 года Роберту Гейтсу, занимавшему на тот момент пост главы ЦРУ и касающийся повестки заседания, прошедшего под названием «Борьба с терроризмом: предупреждения и прогнозы».

В докладе отмечается, что бывший премьер-министр Греции, лидер партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) Андреас Папандреу и его возглавляемое им правительство оказывали поддержку армянской террористической организации ASALA, которая даже открыла офис и проводила секретную деятельность в Афинах.

В документах отводится место деятельности террористических организаций в Греции. «В числе иностранных террористических группировок, действующих в Греции, приводятся «Хизбуллах», «Абу Нидал» и ASALA. При этом правительство Греции не предпринимало мер, ограничивающих их деятельность, предпочитая «не трогать» их.

В том же документе говорится, что бывший президент Сирии Хафиз Асад наряду с террористической организацией PKK оказывал поддержку радикальным религиозным группировкам.

Как следует из рассекреченных файлов, официальный Дамаск в то время обещал продолжать использовать террористов на Ближнем Востоке. «Дамаск продолжил поддерживать связи с PKK и в недавнем прошлом предложил убежище PKK и «Абу Нидал», сеявшим террор в регионе Персидского залива. Короче говоря, действия Сирии носят тактический и временный характер»,- говорится в документе.

Ф.Багирова