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В мире

США перебросят в Европу ударные вертолеты Apache 24.01.2017 15:18

США к середине февраля перебросят в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что первый батальон 501-го полка армейской авиации США, также имеющий название «Железный дракон», перебросили на базу хранения вооружения и техники в Корпус-Кристи. Вертолеты частично модернизируют и подготовят к транспортировке на корабле.

Согласно сообщению, батальон развернут в поддержку операции сухопутных сил США Atlantic Resolve.

В рамках операции «Атлантическая решимость» США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin, а также четыре тысячи солдат.

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