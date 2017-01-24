США к середине февраля перебросят в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что первый батальон 501-го полка армейской авиации США, также имеющий название «Железный дракон», перебросили на базу хранения вооружения и техники в Корпус-Кристи. Вертолеты частично модернизируют и подготовят к транспортировке на корабле.

Согласно сообщению, батальон развернут в поддержку операции сухопутных сил США Atlantic Resolve.

В рамках операции «Атлантическая решимость» США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin, а также четыре тысячи солдат.