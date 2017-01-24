Комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря Соединенных Штатов, следует из итогов голосования в комитете.

За него проголосовали 11 сенаторов, против высказались 10. Все проголосовавшие за сенаторы – республиканцы. Против высказались демократы, включая бывшего кандидата от Демократической партии в вице-президенты Тима Кейна.

Кандидатуру Тиллерсона теперь должен утвердить весь состав сената.

Лишь два сенатора-демократа высказали желание высказаться перед голосованием в комитете. Среди них Бен Кардин, который заявил, что особое его опасение вызывают "тесные отношения Тиллерсона с Россией" и его нежелание усиливать антироссийские санкций. Республиканский сенатор от Флориды Марко Рубио заявил, что у него есть похожие опасения, но он считает, что Тиллерсон сможет "достичь баланса".

РИА Новости