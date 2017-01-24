В рамках продолжающихся переговоров в Астане достигнуто соглашение по мониторингу и отслеживанию фактов нарушения перемирия в Сирии посредством трехстороннего механизма, создаваемого совместными усилиями Турции, России и Ирана.

Согласно информации, поступившей в Anadolu из источников, близких к переговорному процессу, представители трех стран пришли к договоренности по шагам, направленным на обеспечение режима прекращения огня в Сирии.

Благодаря новому механизму будут фиксироваться любые попытки нарушения перемирия, и оказываться давление на стороны конфликта с целью предотвращения провокаций.

О создании механизма будет объявлено уже сегодня, и это станет одним из пунктов совместного заявления, принятого по итогам переговоров в Астане.

При этом отмечается, что работа над документом все еще продолжается.

В Астане продолжаются двухдневные переговоры по Сирии. Делегации режима Башара Асада и вооруженной оппозиции впервые за долгие годы сели за стол переговоров.

Во встрече принимают участие представители Казахстана, Ирана, ООН, США, Турции и России и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Второй день переговоров стартовал в 07:00 по турецкому времени 24 января.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Ф.Багирова