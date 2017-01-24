Грузию на конкурсе "Евровидение-2017", который пройдёт в Киеве, представит певица Тако Гачечиладзе.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Это её вторая попытка прорваться на конкурс: в 2009 году она в составе группы "Стефане и 3G" должна была выступать на "Евровидении" с композицией We Don’t Wanna Put In. Однако тогда организаторы отказали коллективу в выступлении, усмотрев в песне политический подтекст.

Теперь певица исполнит песню Keep the Faith ("Сохрани веру"), которую написала сама. Гачечиладзе выбрали в результате национального отбора, где приняли участие 25 музыкантов.