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В мире

Сирийская оппозиция отказалась подписать коммюнике по итогам встречи в Астане 24.01.2017 14:08

Представители сирийской оппозиции, участвующие в переговорах в Астане, не подпишут итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия.

Об этом во вторник, 24 января, сообщил член делегации Яхья аль-Ариди, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

«Страны-гаранты — Россия, Турция и, возможно, Иран — просто распространят документ», — отметил он.

В то же время аль-Ариди подчеркнул, что оппозиция работает над деталями соглашения о перемирии. «Мы относимся к перемирию очень серьезно. Мы уделяем очень много внимания мельчайшим деталям», — сказал он.

Источник при этом подчеркнул, что представители сирийского правительства на переговорах также не станут подписывать коммюнике.

Двухдневные переговоры начались в столице Казахстана 23 января. В них принимают участие представители официального Дамаска, вооруженной сирийской позиции, России, Турции, Ирана и ООН.

Основные вопросы, которые предстоит решить в ходе встречи, — укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации встречи в Женеве 8 февраля.

Глава российской делегации Александр Лаврентьев ранее заявил, что первый день переговоров был успешным.

«Несмотря на то что первоначально накал страстей был достаточно высок, но все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались в конце концов избежать каких-то действий, которые могли бы поставить на грань, привести к срыву данного очень важного, как мы считаем, мероприятия международного звучания», — рассказал он.

1news.az

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