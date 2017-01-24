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В мире

Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну 24.01.2017 01:16

Американскую певицу Мадонну следует арестовать после ее заявлений о "взрыве Белого дома", считает член переходной команды президента США Дональда Трампа, бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.

Об этом сообщает издание Huffington Post.

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления она дважды нецензурно высказалась в адрес Трампа. Также Мадонна заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом", сообщает издание. "Но я знаю, это ничего не изменит", — добавила она.

"Это новый левый фашизм. Она – это его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее (Мадонну) нужно арестовать", — приводит издание слова Гингрича, произнесенные в программе Fox & Friends на телеканале Fox News.

Позднее певица заявила, что заявление было "метафорой". "Я не склонна к насилию", — написала она в своем Instagram.

РИА Новости

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