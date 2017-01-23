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В мире

Президент Гамбии обнаружил пустую казну после ухода предшественника 23.01.2017 00:57

Новый президент Гамбии Адама Барроу сообщил в воскресенье, что казна оказалась истощена, когда бывший глава страны Яйя Джамме покинул страну в субботу.

Об этом передает агентство Рейтер.

"По полученной нами информации, в казне нет денег. Об этом нам говорили. Однако в тот день, когда непосредственно приступим к исполнению своих обязанностей, мы проясним этот вопрос", — сообщил Барроу сенегальскому радио RFM.

По данным агентства, в воскресенье войска западноафриканских стран вошли в столицу Гамбии город Банжул, чтобы обеспечить переход власти президенту страны Адаме Барроу, который в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в Сенегале.

В среду парламент Гамбии продлил полномочия бывшему президенту Яйя Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу.

В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу. При этом президент ЭКОВАС Марсель де Соуз предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста.

Накануне Джамме заявил, что добровольно принял решение отказаться от своего поста после 22 лет правления и передать полномочия новому президенту.

РИА Новости

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