20 января перед вашингтонским Капитолием был торжественно приведен к присяге 45-й президент США Дональд Джон Трамп.

Инаугурация главы сверхдержавы — не только важнейшее политическое событие, но и знаковое светское мероприятие. И если у мужчин выбор одежды не так уж велик (строгий костюм, фрак или смокинг), то у дам, включая первую леди, есть простор для полета фантазии.

За торжественной церемонией следуют праздничные балы, на которых сам бог велел покрасоваться, — рекорд был поставлен Биллом Клинтоном в 1997 году: в столице США устроили 14 балов, каждый из которых посетили президент с супругой.

По сложившейся традиции, супруга новоизбранного президента передает свое инаугурационное платье в коллекцию Национального музея американской истории Смитсоновского института.

Что надевали в день инаугурации первые леди США за последние сто лет американской истории.

Подготовил Рустам Азимов

Хелен Луиза Тафт

Жена президента Уильяма Тафта (1909-1913) появилась на инаугурационном балу в белом шелковом платье с парчовой отделкой, сшитом фирмой Frances Smith Company. Кстати, миссис Тафт была первой женой президента, присутствовавшей на церемонии инаугурации, и именно она положила начало традиции передавать платья в Смитсоновский музей.

Элеонора Рузвельт

Самая «долгоиграющая» первая леди США Элеонора Рузвельт надела на торжественный бал в честь инаугурации мужа в 1933 году платье из бело-голубой парчи. На церемонии она была одета в бархатное платье лавандового оттенка, который пресса окрестила Eleanor blue («голубой Элеоноры»). Оба наряда были сшиты в ателье нью-йоркского модельера Салли Милгрим, одной из первых американских женщин — дизайнеров одежды.

Мейми Эйзенхауэр

На вторую церемонию инаугурации Дуйата Эйзенхауэра, переизбранного на второй срок в 1956 году, его супруга надела расшитое жемчугом и топазами белое кружевное платье, созданное в ателье Нетти Розенштейн, и жемчужное ожерелье от Trifari.

Жаклин Кеннеди

Джон Кеннеди был первым, кто решился устроить в честь своей инаугурации не один-два, а сразу пять балов. На бальный марафон его жена Джеки нарядилась в шелковое платье с палантином, созданное по ее эскизу дизайнером люксового нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman Итаном Франкау.

Клаудия Альта «Леди Берд» Джонсон

Супруга президента Линдона Джонсона и обладательница крайне сложносочиненного имени (Леди — ее детское прозвище, Берд — имя, использованное при заключении брака, поскольку ей не нравились ни Клаудия, ни Альта, данные родителями) выбрала для бала почти аскетичное платье, созданное Джоном Муром: минимум отделки, золотистый атлас и оторочка соболем по рукавам.

Тельма Кэтрин «Пэт» Никсон

Супруга одного из самых скандально известных президентов США Ричарда Никсона вышла на публику в роскошном платье из желтого шелкового атласа, расшитого золотом, серебром и кристаллами Swarowski. Наряд был создан дизайнером Карен Старк для фирмы Harvey Berin.

Розалин Картер

Жена 39-го президента США Джимми Картера проявила бережливость и надела на инаугурационный бал мужа в 1977 году тот же наряд, в котором появилась на приведении его к присяге в качестве губернатора Джорджии шестью годами раньше. Голубое шифоновое платье с парчовой накидкой без рукавов (Mary Matise for Jimmae) — вполне в духе «хиппующих» 1970-х.

Нэнси Рейган

Супруга Рональда Рейгана появилась на балу в честь инаугурации мужа на первый президентский срок в открытом белом атласном платье с кружевами и аппликацией от Джеймса Галаноса. Пресса раскритиковала наряд как чересчур роскошный — в стране бушевал экономический кризис.

Нэнси Рейган

Одолевший экономические проблемы Рейган был переизбран на второй срок, и на инаугурационном балу 1985 года Нэнси появилась в еще более дорогом платье работы все того же Галаноса — только на отделку ушло более 300 часов работы, а весь наряд был оценен в 46 тысяч долларов (более 100 тысяч долларов в нынешних ценах).

Барбара Буш

Комплект из темно-синего бархатного топа и атласной юбки в тон от Arnold Scaasi принес супруге Джорджа Буша-старшего славу «самой гламурной бабушки Америки» — в 1989-м, в год инаугурации мужа, Барбаре было 63 года.

Хиллари Клинтон

Для бала в честь первой инаугурации своего мужа Билла Хиллари Клинтон выбрала фиолетовое кружевное платье мало кому известного бренда Sarah Phillips New York. Любопытно, что несмотря на свалившуюся на нее славу Сара Филлипс ушла в 1993 году из бизнеса, чтобы посвятить себя воспитанию детей, и вновь запустила свой бренд в 2013 году.

Хиллари Клинтон

Кружевное платье для инаугурации 1997 года было сшито приятелем Хиллари, знаменитым модельером Оскаром де ла Рента.

Лора Буш

Лора Буш появилась на инаугурационном балу (точнее, на восьми балах — именно столько прошло в Вашингтоне 20 января 2001 года) в красном кружевном платье техасского дизайнера Майкла Фэйрклоза (Michael Faircloth).

Лора Буш

На вторую церемонию в 2005 году Лора Буш прибыла в серебристо-голубом платье от Оскара де ла Рента.

Мишель Обама

Открытое белое платье тайваньского модельера Джейсона Ву (Jason Wu), надетое Мишелью Обама в 2009 году, принесло дизайнеру мировую славу.

Мишель Обама

Джейсон Ву создал и красное платье из бархата и шифона для второй инаугурации Обамы. Также на Мишель были туфли Jimmy Choo и бриллиантовый браслет Kimberly McDonald.

Мелания Трамп

На инаугурации новая первая леди появилась в элегантном голубом костюме от Ralph Lauren, а вот на праздничный бал надела шикарное белое платье, созданное ею совместно с дизайнером Эрве Пьером (Herve Pierre), бывшим креативным директором марки Carolina Herrera. Кстати, Пьер создавал костюмы для одного из балетов Мариинского театра.

Источник: Lenta.Ru