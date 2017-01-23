В центральной Италии под обломками горного отеля, разрушенного лавиной, обнаружили тело седьмой жертвы.

Об этом сообщает Reuters.

Тело женщины было найдено днем 23 января. Спасатели продолжают работу по извлечению тела погибшей. На данный момент около 22 человек числятся пропавшими без вести.



«Мы ведем спасательную работу, исходя из предположения, что лавина не обязательно должна была уничтожить каждую комнату в отеле. Мы еще не добрались до центра здания», — сказал представитель пожарной бригады Лука Кари.



Напомним, снежная лавина в ночь на 19 января обрушилась на отель Rigopiano, который находится в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. По предварительным данным, лавину спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. В здании отеля находилось около 35 человек.

Росбалт