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В мире

В США на базе ВВС объявили тревогу из-за стрельбы 23.01.2017 23:01

В штате Аризона на базе Военно-воздушных сил Davis-Monthan AFB объявлена тревога после сообщений о стрельбе из оружия.

Об этом сообщается в твиттере базы.

Всем военным и персоналу, находящимся на базе, поручено найти укрытие. Сотрудникам СМИ посоветовали не приезжать к базе.

«База находится в настоящее время в строгой изоляции. Есть неподтвержденные сообщения о звуках огнестрельного оружия. Ищите немедленно укрытие», — отмечается в Twitter.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь базы не смог раскрыть подробности инцидента, произошедшего на Davis-Monthan.

Он также рассказал, что на базе, по неподтвержденным данным, были слышны звуки стрельбы.

Газета.ру

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