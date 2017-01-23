Машины бывают дорогие и редкие, а бывают очень дорогие и сверхредкие, выпущенные в единственном экземпляре по заказу особого клиента.

Но даже они попадают в аварии, причем достаточно серьезные. Мы собрали в одной галерее машины, гибель которых в ДТП мы оплакивали особенно горько.

Подготовил Рустам Азимов

Pagani Zonda ZoZo | Цена: больше 1 млн. евро

Уникальная машина, выпущенная по заказу японского дизайнера Юсаку Маэзава, владельца марки Zozotown в 2015 году. Редкая машина, во многом повторяющая версию 760LH, построенную по заказу чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона. У нее особая раскраска, уникальные задние фонари и 7,3-литровый V12 AMG, выдающий 760 л.с.

Вот только в декабре прошлого года она попала в ДТП в Токио. Не слишком сильное, но передняя часть кузова тут превратилась в кукурузные хлопья. Самое забавное, что второй участник аварии – роскошный Maybach 62S.

Koenigsegg CCX Custom Vision | Цена: 1,35 млн долларов

Уникальный 1000-сильный гиперкар родом из Швеции. Именно этот автомобиль был выставлен на продажу сначала в Техасе за сумму в 1,35 миллиона американских долларов, а затем попал в Мексику. У этого CCX шасси #67 и особая окраска кузова, благодаря которой в названии машины появилась приставка Custom Vision.

Машина попала в аварию на высокой скорости в окрестностях Мехико на следующий день после доставки из Техаса. После удара об отбойник гиперкар несколько раз перевернулся и рассыпался на части. К счастью, его пассажиры почти не пострадали, хоть и были отправлены госпиталь на осмотр.

Pagani Huayra Pearl | Цена: около 1,4 млн евро

Построенная в единственном экземпляре версия гиперкара Pagani Huayra – одна из первых “особых” версий этой модели, выпущенных в Италии. Ее особенности – особая окраска кузова, двойной задний спойлер, как на Zonda S, карбоновый кожух мотора и воздухозаборник на крыше, а также специальный передний сплиттер. Мотор здесь – шестилитровый V12 от AMG, выдающий почти 800 лошадиных сил.

Летом 2016 года водитель этого автомобиля не справился с управлением на одной из улиц Парижа и ударил припаркованную машину левым задним колесом. Колеса не стало, как и всей задней части кузова по левому борту.

Ferrari FXX | Цена: от 1,5 млн евро

Трековый гиперкар Ferrari FXX – очень редкий автомобиль. Всего было выпущено 30 машин, которые достались самым преданным фанатам итальянского бренда. Эксплуатировать FXX можно только на треке, а в базовую цену 1,5 млн евро входило обслуживание машины командой механиков, школа вождения с участием Михаэля Шумахера и регулярные выезды на трек.

Одна из таких машин попала в аварию на трассе Монца – автомобиль вылетел с трассы, покосил траву в зоне безопасности и припарковался в отбойник. Наверняка, это не первая и не единственная авария с участием FXX, однако именно о ней стало известно публично.

Pagani Huayra La Monza Liza | Цена: 1,4 млн евро

Еще одна спецверсия Huayra, построенная по заказу бизнесмена и коллекционера из Майами Криса Сайна. У этой машины особый обвес кузова и окраска в цветах итальянского флага, напоминающая ливрею машины Zonda Revolucion, колеса от Zonda R, специальные шины Pirelli и доработанный турбомотор V12 от AMG.

Там же, в Майами, она и попала в ДТП с участием Hyundai Sonata. С некоторых ракурсов машина выглядит почти целой, но вот заднее колесо у нее почему-то находится за пределами колесной арки. В любом случае, мы надеемся, что эту машину смогут восстановить.

Ferrari LaFerrari | Цена: больше 1,3 млн евро

Вершина инженерной мысли Ferrari – гибридный гиперкар LaFerrari, построенный с использованием технологий Формулы-1. У него 12-цилиндровый мотор мощностью 800 сил и два электродвигателя – в сумме силовая установка выдает 963 силы. Купить такую машину сложно – всего выпущено 499 экземпляров, а продают их только тем, кто уже давно владеет десятком других моделей с лошадью на эмблеме.

Каждый год владельцы Ferrari устраивают своеобразный фестиваль: собираются в колонну и путешествуют по горным дорогам в Италии. Летом 2016 года такая поездка закочнилась тем, что уникальный гиперкар LaFerrari оказался припаркованным на… камне, который использовался для ограждения парковки. Как так случилось – никто не знает, даже его владелец.

Brabus G63 AMG 6x6 | Цена: 700 тысяч евро

Тираж базовой версии шестиколесного пикапа Mercedes-Benz G63 AMG был ограничен 100 экземплярами. Значит, доработанных ателье Brabus 700-сильных автомобилей было выпущено и того меньше. Цена пикапа от Brabus – около 700 тысяч евро.

Ничего удивительного в том, что некоторое количество и “просто” G63 AMG 6x6, и его доработанных “Брабусом” шестиколесных пикапов колесят по просторам России – нет. Удивительно, что один из них умудрился перевернуться на ровной дороге. Где-то в Подмосковье.

Источник: Motor.Ru