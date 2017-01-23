Полицейские в Питтсбурге застрелили хозяина дома, перепутав его с преступником.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. ЧП произошло сегодня ночью, когда Кристофер и Бренда Томпкинс ложились спать. Но вдруг супруги услышали, что в дом пробрался грабитель. Тогда Кристофер спустился вниз и выстрелил в грабителя. В этот момент в дом прибыли полицейские, которые услышали звук сигнализации. Они решили, что стрельба ведётся по ним, и открыли ответный огонь. В результате хозяин дома был убит.

Полицейские отправлены в административный отпуск, по их действиям проводится внутренняя проверка.