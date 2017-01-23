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В мире

Жертвами авиаудара по северо-востоку Сирии стали 6 детей 23.01.2017 09:35

В результате авиаудара по одному из бывших фермерских хозяйств вблизи города Идлиб на северо-востоке Сирии погибли шесть детей, еще 8 подростков ранены.

Представитель сил гражданской обороны Идлиба Лейс эль-Фарис сообщил Anadolu, что в районе авиаудара находились беженцы из других районов Сирии.

«Удар нанесен по району Нейраб к северу от Идлиба. Раненые доставлены в ближайший полевой госпиталь. Кому именно принадлежал самолет неизвестно», - сообщил эль-Фарис.

Кроме того, авиаудару подвергся один из военных штабов группировки «Фронт Захвата Алеппо» в районе Акробат в Идлибе.

На этот раз предположительно действовала авиация Международной коалиции во главе с США. В результате авиаудара погиб ряд лидеров группировки. 

Ф.Багирова

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