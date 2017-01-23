В понедельник, 23 января, в Астане стартуют переговоры представителей режима Башара Асада и вооруженной сирийской оппозиции.

Как сообщили Anadolu дипломатические источники в Анкаре, успешные шаги Турции по сирийскому урегулированию превзошли все ожидания российской стороны. При этом собеседники агентства выразили надежду на то, что и Россия также сможет оказать эффективное содействие в вопросе сохранения перемирия в Сирии.

Тот факт, что сирийская оппозиция согласилась принять участие в переговорах в Астане, уже является большим успехом Турции, считают эксперты.

В переговорах, которые пройдут по инициативе Анкары и Москвы, примут участие делегации России, Турции и Ирана, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане.

Встреча будет проходить за закрытыми дверями в отеле Rixos в Астане, и завершится, предположительно, 24 января. Стороны обсуждаться вопросы укрепления режима прекращения огня и отвода войск режима Асада на позиции по состоянию на 30 декабря 2016 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии.

Напомним, что инициатива России и Турции по эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции из восточных районов Алеппо вызвала недовольство у Запада.

Руководство западных стран, хоть и поддержало переговоры по Сирии в Астане, но заявило о необходимости их продолжения в Женеве.

В то же время известно, что проамериканские группировки в Сирии оказывали давление на оппозиционные силы, требуя от них отказаться от участия в переговорах в Астане.

Ф.Багирова