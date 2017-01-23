Восточная часть иракского города Мосул полностью перешла под контроль иракских военных, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Ирака.

Как сообщили в министерстве, военным удалось вытеснить боевиков радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) из последнего района к востоку от реки Тигр.

Иракская армия совместно с местным ополчением и курдскими отрядами пешмерга проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГИЛ при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.

РИА Новости