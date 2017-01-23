В 2016 году в Китае родились 17,6 млн человек, при этом средний показатель рождаемости в 2011—2015 годах был на 1,4 млн человек в год меньше.

Резкий рост рождаемости стал следствием разрешения иметь двух детей в семье, сообщает Reuters.



По количеству родившихся 2016 год стал рекордным с начала века, на свет появились 17,6 новых граждан Китая, при том, что в период 2011—2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше.



«В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на 5 млн, число родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и чрезвычайно эффективным решением», — рассказал представитель министерства здравоохранения.



Поправки в китайское законодательство были приняты в конце декабря 2015 года, и через несколько дней, с 1 января, все семьи в стране получили право иметь двух детей. Компария Китая объяснила это решение желанием стимулировать экономический рост в стране, поскольку в 2014 году в Китае впервые за более чем 20 лет сократилась численность трудоспособного населения.



Политику ограничения рождаемости «одна семья — один ребенок» китайские власти ввели в 1979 году. В то время считалось, что уровень рождаемости в три ребенка приведет к избыточной нагрузке на экономику. Исключения делались только для представителей национальных и религиозных меньшинств.



В конце 2013 года ограничения были ослаблены, и двух детей разрешили заводить семьям, в которых один из супругов был единственным ребенком у своих родителей.

Росбалт