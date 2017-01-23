USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
В мире

Китай сообщил о бурном росте рождаемости 23.01.2017 08:00

В 2016 году в Китае родились 17,6 млн человек, при этом средний показатель рождаемости в 2011—2015 годах был на 1,4 млн человек в год меньше.

Резкий рост рождаемости стал следствием разрешения иметь двух детей в семье, сообщает Reuters.

По количеству родившихся 2016 год стал рекордным с начала века, на свет появились 17,6 новых граждан Китая, при том, что в период 2011—2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше.

«В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на 5 млн, число родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и чрезвычайно эффективным решением», — рассказал представитель министерства здравоохранения.

Поправки в китайское законодательство были приняты в конце декабря 2015 года, и через несколько дней, с 1 января, все семьи в стране получили право иметь двух детей. Компария Китая объяснила это решение желанием стимулировать экономический рост в стране, поскольку в 2014 году в Китае впервые за более чем 20 лет сократилась численность трудоспособного населения.

Политику ограничения рождаемости «одна семья — один ребенок» китайские власти ввели в 1979 году. В то время считалось, что уровень рождаемости в три ребенка приведет к избыточной нагрузке на экономику. Исключения делались только для представителей национальных и религиозных меньшинств.

В конце 2013 года ограничения были ослаблены, и двух детей разрешили заводить семьям, в которых один из супругов был единственным ребенком у своих родителей.

Росбалт

385количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТОАзербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТО«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегТрамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурацииЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТОЭрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января09:35 Жертвами авиаудара по северо-востоку Сирии стали 6 детей09:28 До завершения работ в рамках БТК осталось 2 месяца, прогнозируют в Анкаре09:22 В Астане стартуют переговоры по Сирии09:18 Цена нефти снизилась на данных об увеличении числа буровых установок в США08:00 Китай сообщил о бурном росте рождаемости07:00 Медики: Мороженое вредит сердцу06:14 Показан мир глазами искусственного интеллекта - ВИДЕО05:45 На юго-востоке США число жертв торнадо достигло 18 человек - ОБНОВЛЕНО05:17 В Ираке британский снайпер убил трёх боевиков одним выстрелом04:48 В Камеруне разбился вертолет, погибли шесть человек04:20 В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий - ВИДЕО03:50 Мадонна объяснила нецензурные ругательства в адрес Трампа03:20 Король Саудовской Аравии призвал страну молиться о ниспослании дождя02:51 В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе России по США02:24 В Индии быки убили двух человек на традиционном родео