Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена сократить меры по регулированию бизнеса в стране на 75% или больше.

"Мы думаем, что можем сократить регулирование на 75%, может быть, и больше", — заявил Трамп в понедельник на встрече с предпринимателями в Белом доме.

При этом он заверил, что власти будут обращать внимание на вопросы экологии и безопасность рабочих при осуществлении такого регулирования.

До избрания и вступления в должность президента Трамп не раз говорил, что большое число нормативных актов, регулирующих деятельность предпринимателей в США, мешает экономическому развитию страны.

РИА Новости