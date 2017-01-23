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В мире

Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН 23.01.2017 18:52

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов.

"Призываю мировое сообщество объединиться и добиться реформы ООН таким образом, чтобы в Совбезе были поочередно представлены все 193 страны, входящие в ООН. Необходимо ликвидировать деление на постоянных и временных членов Совбеза ООН. В нем могут быть представлены 20 стран. Через каждые два года должны меняться по 10 стран, затем еще по 10.

Это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в столице Танзании Дар-эс-Салам в ходе своего турне по странам Восточной Африки. Его цитирует агентство Anadolu.

РИА Новости

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