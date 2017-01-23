Мороженное вызывает сердечные заболевания, заявили американские ученые по итогам соответствующего исследования.

Чрезмерное употребление этого лакомства плохо сказывается, прежде всего, на сосудах. Поэтому ученые решили, что в мороженное можно добавить полифенол, который способствует поддержанию здоровья сосудов. Это — один из антиоксидантов, который предотвращает сердечные приступы и инсульты.

Обновленное лакомство предложили нескольким сотням добровольцев, которые на протяжении определенного отрезка времени должны были его есть. Как показало медицинское обследование участников, тонус сердечной мышцы и сосудов этих людей в целом стал намного лучше, чем до начала эксперимента, передает Vlad Time.

Росбалт