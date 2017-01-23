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В мире

В Астане начались переговоры по Сирии – ФОТО 23.01.2017 16:38

В отеле Rixos в Астане стартовали двухдневные переговоры по Сирии, делегации Башара Асада и вооруженной оппозиции впервые за долгие годы сели за стол переговоров. 

Как сообщает Anadolu, в делегацию сирийских оппозиционных группировок вошли 14 человек.

В состав делегации оппозиции вошли представители таких сирийских группировок, как «Корпус Дамаска», «Армия Иззета», «Армия Победы», «Шехиды Ислама», «Армия моджахедов», «Первая береговая дивизия», «Солдаты Дамаска», «Союз Фестаким», «Полк Султана Мурада», «Фронт Дамаска», «Свободная армия Идлиба», «Исламская армия», «Южный фронт».

В Астане также находится около 40 консультантов, которые не принимают непосредственного участия в заседании.

Кроме того, во встрече принимают участие представители Казахстана, Ирана, ООН, США, Турции и России и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Делегацию США возглавляет посол в Астане Джордж Крол.

Турция и Россия ограничили число участников переговоров, чтобы встреча была продуктивной.

Турецкую делегацию возглавляет заместитель советника МИД по делам Ближнего Востока и Африки Седат Онал, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари, российскую - спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. 

Возглавляет делегацию режима Асада представитель при ООН Башар Джафари. 

Встречу освещают представители 320 зарубежных и 120 местных СМИ. 

Ф.Багирова

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