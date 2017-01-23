USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
В мире

Мадонна объяснила нецензурные ругательства в адрес Трампа 23.01.2017 03:50

Певица Мадонна заявила, что ее ругательные слова в адрес президента США Дональда Трампа во время Женского марша "грубо вырвали из контекста".

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес Трампа. Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", — сказала ведущая.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась "прояснить некоторые важные моменты". "Я говорила метафорически и поделилась двумя способами смотреть на вещи – один – с надеждой, второй – чувствовать злость и негодование, которые я сама чувствовала", — написала Мадонна. Она отметила, что злость "ничего не меняет" и "единственный способ изменить все к лучшему – действовать с любовью".

По словам певицы, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь "в полном объеме, а не одну фразу грубо вырванную из контекста".

По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.

РИА Новости

156количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТОАзербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТО«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегТрамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурацииЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТОЭрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января04:20 В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий - ВИДЕО03:50 Мадонна объяснила нецензурные ругательства в адрес Трампа03:20 Король Саудовской Аравии призвал страну молиться о ниспослании дождя02:51 В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе России по США02:24 В Индии быки убили двух человек на традиционном родео01:54 Новый президент Болгарии Радев приведен к присяге01:25 Амон и Вальс вышли во второй тур праймериз социалистов во Франции00:57 Президент Гамбии обнаружил пустую казну после ухода предшественника00:30 Певица Пелагея родила дочь00:02 Полиция остановила изнасилование в прямом эфире в Швеции22 января23:36 В Альпах погибли три человека из-за схода лавин23:08 В мексиканском курортном городе нашли семь обезглавленных тел22:40 В США число жертв торнадо достигло 15 человек - ОБНОВЛЕНО22:13 В феврале Украину отключат от Интернета21:12 Замглавы МИД Ирана: встреча оппозиции и властей Сирии пока не согласована