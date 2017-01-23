45-й президент США Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января 2017 года, его жена Меланья стала первой леди Америки.

О ней и других супругах американских президентов:

Подготовил Рустам Азимов

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года. Для танца со своей женой Меланьей на балу в честь инаугурации Трамп выбрал композицию Фрэнка Синатры "My Way".

Меланья Трамп, бывшая словенская фотомодель, стала первой леди США после того, как ее супруг победил на выборах 8 ноября 2016 года. Журналисты и эксперты моды сравнивают ее с супругой 35-го президента США Джаклин Кеннеди, которая была законодательницей моды в начале 60-х.

Социолог, писатель, доктор права и спутница жизни 44-го президента США Мишель Обама – единственная в истории супердержавы первая леди с афроамериканскими корнями.

По мнению большинства американцев, за восемь лет, проведенных в Белом доме, Мишель Обама смогла стать иконой стиля и одной из самых влиятельных женщин в мире.

Лора Буш, супруга 43-го президента США Джорджа Буша младшего, была первой леди Америки с 2001 по 2009 год. Известна тем, что создала Национальный книжный фестиваль и поддерживала проекты, направленные на улучшение здоровья женщин и детей.

Джордж Уокер Буш, сын 41-го президента Джорджа Герберта Уокера Буша, стал президентом в 2000 году, победив на выборах Альберта Гора. Спустя 4 года ему удалось одержать победу над сенатором-демократом Джоном Керри и переизбраться на второй срок.

На фото: Джордж Буш младший с супругой на балу в честь инаугурации 20 января 2005 года.

Хиллари Клинтон, супруга 42-го президента США Билла Клинтона, была первой леди Америки с 1993 по 2001 год. В 2016 году она попыталась вернуться в Белый дом в качестве президента, но проиграла выборы Дональду Трампу.

Демократ Билл Клинтон занял Белый дом после 12 лет правления президентов-республиканцев. Избиратели возлагали на него большие надежды как на реформатора консервативного общества.

Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса.

Республиканец Джордж Герберт Уокер Буш был 41-м президентом США с 1989 по 1993 год. Барбара Пирс познакомилась с будушим мужем в 16 лет, перед уходом Буша в армию состоялась помолвка. Во время службы лётчиком морской авиации во время Второй мировой войны Джордж Буш называл все самолёты, на которых он летал, в честь будущей супруги "Барбара I", "Барбара II", "Барбара III". Пара поженилась 6 января 1945 года.

Нэнси Рейган - супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, была первой леди США с 1981 по 1989 годы. Урождённая Анна Фрэнсис Роббинс стала Нэнси Дэвис после того, как ее удочерил отчим, под этим именем она снималась в кино и сохранила его после замужества.

Профессиональная актриса Нэнси Дэвис вышла замуж за будущего президента США Рональда Рейгана в то время, когда он был президентом гильдии актёров. Став первой леди, развернула кампанию по борьбе с наркотиками "Скажи нет", впоследствии привлекла к ней первых леди других государств.

Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, была первой леди США с 1977 по 1981 год. Согласно опросам, она была признана одной из наиболее влиятельных жён президентов и одной из самых популярных первых леди в послевоенное время.

Розалин поддерживала политический курс мужа, хотя в некоторых вопросах у них наблюдалось принципиальное расхождение. Так, в отличие от Картера, она выступала против смертной казни и высказывалась за право женщин самим решать вопросы, связанные с беременностью.

На фото: Джимми Картер с супругой Розалин на балу в честь инаугурации 20 января 1977 года.





Бетти Форд, супруга 38-го президента США Джеральда Форда, была первой леди Америки с 9 августа 1974 года по 20 января 1977 года. Бетти и Джеральд были одной из наиболее открытых семейных пар Белого дома и не стеснялись открыто демонстрировать взаимную любовь.

Республиканец Джеральд Форд, бывший вице-президентом при Ричарде Никсоне, сменил его на посту президента после ухода в отставку после Уотергейта. Известен тем, что стал единственным президентом США, который никогда не был всенародно избран ни на пост президента, ни на пост вице-президента.

Пэт Никсон, супруга 37-го президента США Ричарда Никсона, была первой леди Америки с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года.

Республиканец Ричард Никсон, 37-й президент США, был первым и единственным американским президентом, ушедшим в отставку до окончания срока. Причиной его ухода стал Уотергейтский скандал.

Леди Бёрд Джонсон - супруга 36-го президента США Линдона Джонсона, была первой леди Соединенных Штатов с 1963 по 1969 год.

Линдон Джонсон, бывший вице-президентом при Джоне Кеннеди, приступил к исполнению обязанностей президента сразу после убийства Кеннеди 22 ноября 1963 года.

Жаклин Кеннеди, супруга Джона Кеннеди, 35-го президента США, была первой леди США с 1961 по 1963 год. Считалась одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей моды, красоты и изящества в Америке и Европе. Неизменные чувство стиля и элегантность снискали ей популярность как среди дипломатов, так и у простых американцев.

Демократ Джон Кеннеди свою инаугурационную речь завершил призывом: "Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей". На тот момент он был самым богатым президентом Америки. Всё своё государственное жалованье 35-й президент США пожертвовал на благотворительные нужды.

На фото: Джон Кеннеди с супругой Жаклин на балу в честь инаугурации, 20 января 1961 года

Источник: РИА Новости