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В мире

В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе России по США 23.01.2017 02:51

Хакеры взломали один из аккаунтов в Twitter газеты The New York Times (NYT) и опубликовали фейковое сообщение о ядерном ударе, которая Москва собирается нанести по Соединенным Штатам.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает CNN.

По данным телеканала, твит о якобы готовящемся ракетном нападении появилась 22 января около 9:40 по восточному времени, однако его очень быстро удалили. Кибератака была осуществлена не на основной, а на дополнительный микроблог @nytvideo, в котором размещаются видеоматериалы издания. На него подписаны порядка 260 тысяч пользователей.

Вскоре после удаления ложной записи на этой странице появились еще два сообщения, из которых следовало, что атака могла быть делом рук кибергруппировки OurMine, известной взломами популярных аккаунтов в социальных сетях, в том числе Twitter создателя этого ресурса Джека Дорси, а также компаний Marvel и Netflix.

Позднее в NYT заявили, что издание само удалило фальшивые публикации и проводит расследование инцидента.

21 января во взломанном хакерами Twitter подразделения британской корпорации BBC в Нортгемптоне появилась публикация о том, что Дональд Трамп якобы получил огнестрельное ранение в руку во время своей инаугурации. Вслед за этой записью в данном микроблоге появились публикации, из которых следовало, что взлом могла осуществить группа OurMine.

В конец декабря 2016 года хакер под ником Le4ky написал в своем Twitter, что взломал сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. Он объяснил, как обнаружил и использовал уязвимость в системе управления контентом. В качестве доказательств злоумышленник опубликовал скриншоты.

Лента.ру

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