Игры с рогатым скотом, известные как джалликатту, были запрещены в 2014 году, но главный министр штата Тамилнад дал добро на проведение в минувшую пятницу.

В результате традиционного родео с быками в индийском штате Талминад погибло два человека. Также насчитывается 130 пострадавших, многие из которых госпитализированы с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает газета Times of India.

Главный министр штата Паннирселвам разрешил провести в своём округе джалликатту — традиционное родео с быками, — несмотря на запрет от 2014 года, который инициировали организации по защите животных. Джалликатту решили провести после того, как не менее 200 тысяч человек по всей стране начали протестовать. Люди не были готовы отказаться от традиции.

Игры с быками в Индии практикуются с первых веков до нашей эры и проходят в середине января на праздник Понгал, исторически посвящённый богу солнца Сурье.