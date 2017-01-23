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В мире

В японском питомнике лев напал на людей, есть пострадавшие 23.01.2017 13:53

Два человека пострадали в результате нападения льва в питомнике-студии японской компании Shonan Animal Production, разводящей животных для фото- и телевизионных съемок, в городе Нарита, недалеко от Токио, сообщает Киодо.

По данным агентства, инцидент произошел, когда перед съемками трое смотрителей мыли клетку десятилетнего льва-самца. Животное было на цепи, но сумело нанести серьезные травмы женщине и мужчине.

На сайте Shonan Animal Production говорится, что в питомнике также содержатся леопард, собаки, кошки, лошади, зебра, верблюд, кенгуру и обезьяны.

РИА Новости

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