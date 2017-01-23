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В мире

Амон и Вальс вышли во второй тур праймериз социалистов во Франции 23.01.2017 01:25

Бывший французский министр образования Бенуа Амон и бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс набрали наибольшее число голосов на праймериз социалистов во Франции.

Об этом объявил в воскресенье в прямом эфире телеканала TF1 председатель избирательного органа Тома Клей.

"Бенуа Амон - 35,21%, Манюэль Вальс - 31,56%", - сообщил он. Это предварительные данные, они будут частично уточняться после окончательного подсчета голосов, но уже не изменят принципиального результата: Амон и Вальс - во втором туре. На третьем месте из семи претендентов с существенным отрывом от лидеров оказался бывший министр экономики Арно Монтебур - 18,70%.

Условия, в которых прошли выборы, Клей назвал великолепными. По его словам, в голосовании приняло участие "1,5-2 млн избирателей, ближе к 2 млн". Это меньше, чем участвовало в первичных выборах 2011 года.

В следующее воскресенье, 29 января, состоится второй и окончательный тур по избранию кандидата в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.

27 ноября 2016 года на праймериз республиканцев победил бывший премьер Франции Франсуа Фийон.

Выборы президента в стране пройдут весной 2017 года.

Интерфакс

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