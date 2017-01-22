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В мире

Власти итальянского города подали в суд на Charlie Hebdo за карикатуру 22.01.2017 01:00

Власти итальянского городка Фариндола, в котором находится отель Rigopiano, погребенный в среду под снегом в результате схода с гор мощной лавины, подают судебный иск против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру в связи с этим трагическим событием.

На рисунке изображена смерть, съезжающая с горы на лыжах, зажав в руках вместо лыжных палок две косы. На рисунке написано: "Италия. Снег идет".

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта сообщил в субботу вечером, что уже дал указание о подготовке судебного иска, как против французского издания, так и против авторов карикатуры. Этим делом займутся те же адвокаты, которые ранее по поручению властей города Аматриче подготовили иск против Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру по случаю землетрясения 24 августа прошлого года, когда этот город был практически полностью разрушен. Власти обоих итальянских городов считают карикатуры оскорбительными и абсолютно неуместными.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, видимо, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где находились более 30 человек.

Как сообщил в субботу глава национальной службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, спасателям удалось обнаружить в отеле 11 выживших людей, девять из которых уже освобождены из снежного плена. Тем не менее, в субботу число жертв лавины достигло четырех человек: минувшей ночью спасатели извлеки из-под снега тела двух погибших женщин, ранее сообщалось о гибели двух мужчин.

РИА Новости

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