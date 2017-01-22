Папа Римский Франциск заявил, что он не намерен торопиться с оценкой деятельности нового президента США Дональда Трампа, передает «Би-би-си».

«Мне не свойственно забегать вперед и судить людей преждевременно. Посмотрим, как он будет действовать, и тогда я сформирую свое мнение», — отметил понтифик.

Он также предупредил о возможном росте популизма в мире и привел в качестве аргумента приход к власти Адольфа Гитлера.

«Германия разбита и нуждается в подъеме, чтобы найти свою идентичность, нуждается в лидере, способном восстановить страну, тут появляется молодой человек по имени Адольф Гитлер, который говорит: «Я могу, я могу». И все немцы проголосовали за Гитлера. Гитлер не украл власть, его народ проголосовал за него, который он потом уничтожил», — сказал папа Римский.

Ранее папа Римский Франциск призвал Дональда Трампа руководствоваться этическими ценностями и заботиться о бедных во время пребывания в должности.

Gazeta.ru