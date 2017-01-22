Три человека погибли в воскресенье в австрийских Альпах в результате схода двух лавин.

Об этом сообщает агентство APA.

По данным издания, в долине Вильдгерлосталь на границе Зальцбурга и Тироля накрыло снегом двух чешских туристов, а в местечке Пфайфрлькёпфель помощь пришла слишком поздно к горнолыжнику-фрирайдеру (фрирайдеры катаются на лыжах или сноуборде вне специально подготовленный трасс, по нетронутому склону).

Во второй половине дня горные спасатели были вновь призваны к работе: между коммунами Гросарль и Бад Хофгаштайн, вероятно, засыпало еще одного человека, добавляет агентство.

Погибшие чешские туристы были в составе группы из четырех человек, отправившихся в горы без спасательного снаряжения. Двоим мужчинам удалось выбраться из-под завала самостоятельно, отмечается в сообщении.

Фрирайдер, погибший под другой лавиной, был из группы из четырех местных жителей, проводивших в горах выходной.

Детали произошедшего с еще одним возможным пострадавшим от схода снега в настоящий момент неизвестны, спасательная операция еще ведется, добавляет издание.

РИА Новости