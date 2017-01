Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отметила, что для нее большая честь служить Америке.

Жена Дональда Трампа Мелания опубликовала первый пост на странице первой леди в «Твиттере», аккаунт которой у нее появился накануне, после инаугурации мужа.

— Для меня большая честь служить этой стране в должности первой леди, — отметила она.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z