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В мире

Мелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТО 22.01.2017 11:34

Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отметила, что для нее большая честь служить Америке.

Жена Дональда Трампа Мелания опубликовала первый пост на странице первой леди в «Твиттере», аккаунт которой у нее появился накануне, после инаугурации мужа.

— Для меня большая честь служить этой стране в должности первой леди, — отметила она.

У первой леди более 6,5 млн подписчиков на данный момент. Она читает страницы президента Трампа, вице-президента Майка Пенса и его супруги Карен.

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