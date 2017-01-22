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В мире

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0 22.01.2017 10:55

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC (07.30 мск) в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 167,5 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Объявлено предупреждение о цунами.

Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

РИА Новости

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