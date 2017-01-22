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В мире

В мексиканском курортном городе нашли семь обезглавленных тел 22.01.2017 23:08

Сразу семь обезглавленных тел найдены в воскресенье в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима.

Об этом сообщает генеральная прокуратура штата.

Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Автомобиль был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин. Там же было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия обычно объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.

В последнее время уровень преступности в Мексике серьезно повысился, произошли нападения на ночной клуб и прокуратуру даже в туристических Плайе-дель-Кармен и Канкуне.

Эксперты считают, что такой всплеск насилия может быть связан с возможным переделом сфер влияния между различными наркокартелями, борющимися за контроль над транзитом и распространением наркотиков.

РИА Новости

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