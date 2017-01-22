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В мире

В феврале Украину отключат от Интернета 22.01.2017 22:13

Провайдеры страны договорились провести масштабную забастовку, чтобы противостоять монополизации рынка.

По данным издания "Русская весна", в феврале интернет-провайдеры Украины планируют на четыре дня отключить интернет во всей стране. Акция пройдёт 3, 11, 12 и 20 февраля. Она должна привлечь внимание к одной из главных проблем развития мобильных сетей в стране — монополии энергетических компаний на подключение базовых станций к сети.

Сейчас для создания качественной сети 3G требуется располагать устройства на расстоянии 100–200 метров друг от друга, а каждому из них необходимо обеспечить интернет и питание. Для этого операторы связи вынуждены пользоваться поддержкой энергетических компаний, чьи услуги обходятся слишком дорого.

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