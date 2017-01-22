Жертвами серий торнадо в штатах Джорджия и Миссисипи стали по меньшей мере 15 человек.

Об этом передаёт информационное агентство AP. Количество пострадавших исчисляется десятками.

Стихийное бедствие началось ранним утром с города Хаттисберга в Миссисипи. Там погибли четверо. Представитель экстренной службы штата Джорджия Кэтрин Хауден также заявила об 11 погибших и 23 пострадавших от торнадо в округах Кук, Брукс и Берриэн.

Спасатели по мере сил пытаются минимизировать ущерб.

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Торнадо, обрушившийся на американский штат Джорджия, унес жизни двух человек, передает телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в штате Миссисипи стали четыре человека. Все они проживали в городе Хаттисберг, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным телеканала, еще четверо жителей штата Миссисипи пострадали, стихия разрушила по меньшей мере 20 домов.

РИА Новости