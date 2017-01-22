Замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари заявил, что договоренности о прямых переговорах правительства Сирии и оппозиции пока нет, сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем он добавил, что «оптимистично настроен после консультаций по Сирии с российской и турецкой сторонами».

Ранее сообщалось, что Москва проведет еще встречи с правительством Сирии и вооруженной оппозицией.

В заседании участвовали по три человека от каждой страны, в частности, глава департамента Ближнего Востока МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари и замглавы МИД Турции Седад Онал.

Gazeta.ru