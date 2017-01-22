USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
В мире

Замглавы МИД Ирана: встреча оппозиции и властей Сирии пока не согласована 22.01.2017 21:12

Замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари заявил, что договоренности о прямых переговорах правительства Сирии и оппозиции пока нет, сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем он добавил, что «оптимистично настроен после консультаций по Сирии с российской и турецкой сторонами».

Ранее сообщалось, что Москва проведет еще встречи с правительством Сирии и вооруженной оппозицией.

В заседании участвовали по три человека от каждой страны, в частности, глава департамента Ближнего Востока МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари и замглавы МИД Турции Седад Онал.

Gazeta.ru

74количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТОМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТОАзербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОМадонна нецензурно обругала Трампа в прямом эфире CNN - ВИДЕО«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТОЭрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 января21:12 Замглавы МИД Ирана: встреча оппозиции и властей Сирии пока не согласована20:37 Зимняя сессия ПАСЕ начнется 23 января20:03 Маккейн одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря США19:27 В Турции задержали подозреваемого в обстреле офиса правящей партии18:51 «Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТО18:31 Сильный снегопад в Японии привел к отмене более 140 авиарейсов18:00 Завтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снег17:36 Число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО17:15 Трамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурации17:00 Азербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТО16:29 Новак заявил о снижении Россией уровня добычи нефти в январе15:59 СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота15:36 «Боавишта» обыграла «Ароку», Эмин Махмудов не сыграл15:10 ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТО14:45 Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТО