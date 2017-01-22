Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн заявил, что поддержит кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона при голосовании по его кандидатуре, сообщает Politico.

По словам Маккейна, он «очень осторожничал» с тем, чтобы отдать свой голос за Тиллерсона, так как экс-глава ExxonMobil ранее получал орден Дружбы от президента России Владимира Путина.

«Он много говорил со мной о своих взглядах на Россию, много сказал и о событиях, которые происходили [с ним], о... своей работе, когда он был главой одной из крупнейших мировых корпораций», — рассказал сенатор.

Маккейн добавил, что это было непростое решение, и он выразил мнение, что сомневаться в кандидатуре президента — это не значит думать плохо о нем. «Таким образом я относился к каждому из президентов», — пояснил он.

Тем не менее республиканец Марко Рубио все еще официально не сообщил о своем решении по Тиллерсону.

Ранее Маккейн в эфире телеканала CNN заявил, что сомневается в кандидатуре Тиллерсона на пост госсекретаря в том числе и потому, что Путин награждал его орденом Дружбы.

Gazeta.ru