USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
В мире

Маккейн одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря США 22.01.2017 20:03

Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн заявил, что поддержит кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона при голосовании по его кандидатуре, сообщает Politico.

По словам Маккейна, он «очень осторожничал» с тем, чтобы отдать свой голос за Тиллерсона, так как экс-глава ExxonMobil ранее получал орден Дружбы от президента России Владимира Путина.

«Он много говорил со мной о своих взглядах на Россию, много сказал и о событиях, которые происходили [с ним], о... своей работе, когда он был главой одной из крупнейших мировых корпораций», — рассказал сенатор.

Маккейн добавил, что это было непростое решение, и он выразил мнение, что сомневаться в кандидатуре президента — это не значит думать плохо о нем. «Таким образом я относился к каждому из президентов», — пояснил он.

Тем не менее республиканец Марко Рубио все еще официально не сообщил о своем решении по Тиллерсону.

Ранее Маккейн в эфире телеканала CNN заявил, что сомневается в кандидатуре Тиллерсона на пост госсекретаря в том числе и потому, что Путин награждал его орденом Дружбы.

Gazeta.ru

212количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТОМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТОАзербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОМадонна нецензурно обругала Трампа в прямом эфире CNN - ВИДЕО«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТОЭрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 января21:12 Замглавы МИД Ирана: встреча оппозиции и властей Сирии пока не согласована20:37 Зимняя сессия ПАСЕ начнется 23 января20:03 Маккейн одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря США19:27 В Турции задержали подозреваемого в обстреле офиса правящей партии18:51 «Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТО18:31 Сильный снегопад в Японии привел к отмене более 140 авиарейсов18:00 Завтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снег17:36 Число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО17:15 Трамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурации17:00 Азербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТО16:29 Новак заявил о снижении Россией уровня добычи нефти в январе15:59 СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота15:36 «Боавишта» обыграла «Ароку», Эмин Махмудов не сыграл15:10 ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТО14:45 Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТО