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В мире

СМИ: в Украине предотвращено покушение на депутата Геращенко 22.01.2017 09:00

В Украине было предотвращено покушение на депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко, подозреваемых задержали. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что за Геращенко была организована слежка по месту его жительства и работы.

В качестве основного мотива покушения на депутата называется «попытка устранить известного политика», являющегося создателем базы «Миротворец», который «известен открытыми антироссийскими взглядами и медийной фигурой».

По подозрению в подготовке покушения «с поличным» были задержаны несколько лиц, «которые отбывали заключение в Крыму», один из них трижды судим по уголовным преступлениям. По данным СМИ, их действия координировал «бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, проживающий в настоящее время в Белгороде.

Против подозреваемых возбуждено дело о покушении на жизнь государственного деятеля, максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

Gazeta.ru

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