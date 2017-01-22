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В мире

В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 23 человек 22.01.2017 06:38

Число погибших в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 23 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя железнодорожной компании.

Ранее сообщалось о 13 погибших и порядка сотни пострадавших.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.

На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуируют. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

РИА Новости

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