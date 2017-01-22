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В мире

Нетаньяху обсудит с Трампом борьбу с «иранским режимом» 22.01.2017 05:41

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что собирается в ближайшее время обсудить с новым президентом США Дональдом Трампом, "как противостоять угрозе со стороны иранского режима".

Глава кабинета разместил в социальной сети Facebook видеообращение на английском языке с субтитрами на фарси, адресовав его народу Ирана. Он назвал иранцев друзьями и объяснил, что ведет речь о борьбе с "теократической тиранией", которая угнетает народ Ирана и призывает к уничтожению Израиля.

"Ежедневно призывая к уничтожению Израиля, режим надеется посеять вражду между нами. Это неправильно. Мы ваши друзья, а не враги. Мы всегда делали различие между иранским народом и иранским режимом", — сказал Нетаньяху.

"Наши народы могут совместно строить мирное будущее. Мы обязаны победить террор и тиранию, мы обязаны гарантировать, что придет день, когда свобода и дружба возобладают", — сказал он.

Нетаньяху дал понять, что в борьбе с иранским режимом он рассчитывает на поддержку новой американской администрации.

"Я планирую в ближайшее время обсудить с президентом (Дональдом) Трампом, как противостоять угрозе иранского режима, призывающего к уничтожению Израиля", — сказал он.

Иранский вопрос был одним из основных раздражителей в отношениях Нетаньяху с предыдущим хозяином Белого дома Бараком Обамой. Израильский премьер известен как главный в мире критик договоренностей, которые "шестерка" заключила с Ираном по поводу его атомной программы.

Нетаньяху утверждает, что сделка, считающаяся одним из самых заметных внешнеполитических достижений Обамы, не только легализовала положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволила ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.

РИА Новости

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