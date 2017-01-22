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В мире

Взрыв на рынке в Пакистане, не менее 20 погибших 22.01.2017 04:40

Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 20 человек, около 40 были ранены.

Взрыв прогремел в городе Парачинар в тот момент, когда на рынке было много покупателей.

По информации местных властей, взрыв, по всей видимости, был устроен смертником.

В этом районе страны действуют много активистов движения "Талибан". Агентство Франс Пресс сообщило, что в редакцию позвонил представитель одной из ячеек движения и сообщил, что группировка берет на себя ответственность за взрыв.

По словам представителя талибов, это был "урок" шиитам, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.

BBC Russian

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