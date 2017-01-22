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В мире

Трамп - сотрудникам ЦРУ: «Я на 1000 процентов с вами» 22.01.2017 04:09

Президент США Дональд Трамп заверил сотрудников американских спецслужб, что испытывает к ним огромное уважение, и что никто не окажет им такой поддержки, какую он намерен им обеспечить.

"Я только хочу вам сказать, что я очень вас поддерживаю. Я знаю, что, возможно, иногда вы не получали той поддержки, которую хотели, но теперь вы получите ее в большом объеме... Я с вами, на 1000 процентов", - сказал Трамп на встрече с сотрудниками ЦРУ.

По словам президента, первым делом разведслужбам предстоит уничтожить экстремистскую группировку "Исламское государство Ирака и Леванта".

Трамп сказал, что некоторые СМИ изображали неверную картину, утверждая, что он враждует со спецслужбами. По его словам, на самом деле он враждует с такими СМИ, в которых работают "одни из самых бесчестных людей в мире".

Президент также отметил, что новый глава ЦРУ Майк Помпео был "единственным парнем", которого он "рассматривал для этой работы".

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал американские спецслужбы за утверждения о том, что российские хакеры могли помочь ему одержать победу на выборах.

"На мой взгляд, это смехотворно. Я этому не верю. Они не знают наверняка, сделала ли это Россия, или Китай, или еще кто-то, сидя у себя в кровати", - отмечал Трамп в интервью Fox News.

Кроме того, Трамп назвал "политической охотой на ведьм" сообщения американских СМИ о том, что у российских спецслужб якобы есть материалы, компрометирующие его лично.

BBC Russian

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