Лидеры Мексики и Канады поговорили с президентом США Дональдом Трампом на фоне угрозы Белого дома выйти из связывающего США, Мексику и Канаду торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), сообщает агентство Рейтер.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сказал Трампу о "стратегической важности двусторонних отношений" и договорился встретиться в будущем, сообщило агентство со ссылкой на заявление мексиканского правительства. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Трампом "ценность торговли и экспорта", сообщает агентство со ссылкой на самого Трюдо.

Накануне Белый дом сообщил, что Трамп намерен пересмотреть NAFTA, а если не получит требуемых условий, то выйдет из договора.

РИА Новости