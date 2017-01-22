Около 25 млн человек взялись за руки и выстроили живую цепь в индийском штате Бихар в знак поддержки введенного в 2016 году закона о полном запрете продажи и употребления любых спиртных напитков на всей территории штата, сообщает Hindustan Times.

Местные чиновники сообщили, что они сформировали самую длинную в мире цепь людей — 11 тыс. км, — которая прошла через все 38 районов штата. По их словам, цепь была запечатлена с трех спутников, четырех учебно-тренировочных самолетов и с 40 дронов. Организаторы призвали Книгу рекордов Гиннесса зарегистрировать это событие.

Смысл акции состоял в том, что после введения антиалкогольного закона представители местной оппозиции выступили категорически против него. После этого население продемонстрировало солидарность с властями. Закон также одобрили премьер страны Нарендра Моди и духовный лидер Тибета далай-лама.

В октябре президент Ирака призвал пересмотреть закон о запрете продажи алкоголя.

Gazeta,ru