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В мире

Мадонна нецензурно обругала Трампа в прямом эфире CNN 22.01.2017 02:34

Телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес президента США Дональда Трампа.

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", — сказала ведущая.

В ходе дальнейшего выступления Мадонна спела свою песню Express Yourself ("Самовыражайся"), в которой также изменила текст на ругательства в адрес Трампа.

На акции протеста в Вашингтоне выступил ряд других известных деятелей, в том числе певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон.

РИА Новости

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