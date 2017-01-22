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В мире

В Японии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар 22.01.2017 14:00

В Японии в городе Арита префектуры Вакаяма вечером 22 января произошел крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает NHK.

В настоящее время информации о пострадавших или погибших при инциденте нет. При этом власти объявили об эвакуации почти 3 тыс. человек из близлежащих районов.

По данным телеканала, возгорание было зафиксировано около 16.00 по местному времени (11.00).

Согласно предварительным данным, воспламенился контейнер со смазочными материалами.

Завод занимается в том числе производством керосина, бензина.

Gazeta.ru

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