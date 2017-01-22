Масштабная акция протеста, состоявшаяся в субботу на севере Италии в городе Виченца, собрала до 1 тысячи человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, участники манифестации прошли несколько километров по историческому центру древнего города. Они несли транспаранты и скандировали лозунги против крупных инфраструктурных проектов местных властей, таких как строительство автострады и ветки скоростного поезда, а также против существования в городе и его окрестностях американских военных объектов.





Участники акции протеста против американских военных баз на улицах итальянского города Виченца

Главный лозунг протестующих был отображен на огромной растяжке, которую несли более 10 человек. Надпись на ней гласила: "Защита земли ради будущего без военных баз". Шедшая в начале демонстрации колонна принадлежала движению "Нет базе "Даль Молин", выступающему против американской авиабазы на северной окраине Виченцы.

"Пока народ не мобилизуется, пока он не окажет давление на власти, чтобы выгнать американских военных с нашей территории, политики не будут ничего делать, потому что они в этом не заинтересованы. Политиков надо вынудить дать нам ответ, а сейчас они этого не хотят", — заявил РИА Новости один из организаторов шествия Франческо Павин.

Мероприятие собрало не только политически активную молодежь, но и представителей старшего поколения. Многие протестующие, воспользовавшись тёплой и солнечной погодой, взяли с собой детей и даже собак.

Так, группа женщин несла пацифистский плакат "Американские военные — вон из Италии", а один из самых маленьких участников акции без устали размахивал флагом с перечеркнутым истребителем.

Манифестация была санкционирована местными властями и сопровождалась солидным полицейским эскортом. Ответственный за обеспечение безопасности представитель полиции Алессандро Кампаньоло в беседе с РИА Новости перед началом акции оценил число ее участников по меньшей мере в 500 человек.

По мнению корреспондента агентства, в демонстрации приняло участие до тысячи человек. Это довольно впечатляющая цифра, учитывая тот факт, что население Виченцы составляет немногим больше 120 тысяч жителей.

РИА Новости