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В мире

«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО 22.01.2017 13:25

Тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против президента Дональда Трампа.

Марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.

Певица Мадонна выступает на «женском марше» в Вашингтоне

«Женский марш» в Нью-Йорке

Актриса Скарлет Йоханссон на «женском марше» в Вашингтоне

Актер Джейк Джилленхол на «женском марше» в Вашингтоне

Экс-госсекретарь США Джон Керри на «женском марше» в Вашингтоне

«Женский марш» в Лондоне

Перед «женским маршем» в Вашингтоне

«Женский марш» в Вашингтоне

«Женский марш» в Лондоне

«Женский марш» в Вашингтоне

«Женский марш» в Вашингтоне

«Женский марш» в Найроби, Кения

«Женский марш» в Найроби, Кения

«Женский марш» в Вашингтоне

Мэр Бостона Мартин Волш выступает на бостонском «женском марше»

«Женский марш» в Бостоне

«Женский марш» в Бостоне

Демонстрация женщин в Бразилии в поддержку «женского марша» в Вашингтоне и против избранного президента США Дональда Трампа

«Женский марш» в Вашингтоне

«Женский марш» в Вашингтоне

«Женский марш» в Нью-Йорке

«Женский марш» в Нью-Йорке

«Женский марш» в Мехико

«Женский марш» в Торонто, Канада

Gazeta.ru

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