Тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против президента Дональда Трампа.
Марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.
Певица Мадонна выступает на «женском марше» в Вашингтоне
«Женский марш» в Нью-Йорке
Актриса Скарлет Йоханссон на «женском марше» в Вашингтоне
Актер Джейк Джилленхол на «женском марше» в Вашингтоне
Экс-госсекретарь США Джон Керри на «женском марше» в Вашингтоне
«Женский марш» в Лондоне
Перед «женским маршем» в Вашингтоне
«Женский марш» в Вашингтоне
«Женский марш» в Лондоне
«Женский марш» в Вашингтоне
«Женский марш» в Вашингтоне
«Женский марш» в Найроби, Кения
«Женский марш» в Найроби, Кения
«Женский марш» в Вашингтоне
Мэр Бостона Мартин Волш выступает на бостонском «женском марше»
«Женский марш» в Бостоне
«Женский марш» в Бостоне
Демонстрация женщин в Бразилии в поддержку «женского марша» в Вашингтоне и против избранного президента США Дональда Трампа
«Женский марш» в Вашингтоне
«Женский марш» в Вашингтоне
«Женский марш» в Нью-Йорке
«Женский марш» в Нью-Йорке
«Женский марш» в Мехико
«Женский марш» в Торонто, Канада
Gazeta.ru