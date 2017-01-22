Более 100 тысяч человек приняли участие в марше за права женщин в Лондоне в субботу. Акция, начавшаяся у американского посольства, фактически превратилась в шествие протеста против избрания президентом США Дональда Трампа.

"Женский марш" призван привлечь внимание к защите прав женщин, меньшинств и равенству… К вечеру в шествии приняли участие более 100 тысяч участников, люди выразили солидарность с аналогичной акцией, прошедшей в Вашингтоне", — сообщили в соцсетях организаторы акции, отметив, что изначально для участия в шествии зарегистрировались 15 тысяч человек.

Участники акции протеста в Лондоне против избрания Дональда Трампа президентом США

Активисты прошли маршем по всему центру Лондона от посольства США и провели митинг на Трафальгарской площади. Как передает корреспондент РИА Новости, лозунги о правах женщин встречались нечасто – большая часть участников несла плакаты и транспаранты с критикой Трампа: "Трамп – это война", "Трамп – это расизм", "Откажитесь от ненависти, верните политику", "Избавьтесь от Трампа" и подобные. Собравшиеся скандировали лозунги об опасности пребывания нового президента США у власти и недопустимости выхода Британии из ЕС.

"Я не вижу противоречия в том, что марш за права женщин превратился в антитрамповское шествие, так как все мы видели его (Трампа) на экранах много-много лет. Его риторика говорит о том, что он не тот человек, который был бы известен своей терпимостью. Он расист. Помните, что скандал с ложной историей о свидетельстве о рождении Барака Обамы был инициирован именно им? Вот в чем для меня связь между официально объявленной тематикой шествия и Трампом. В мире нет места нетерпимости", — рассказала РИА Новости активист группы проживающих в Британии выходцев из США, представившаяся как Джейми.

В финальном митинге на Трафальгарской площади приняли участие мэр Лондона Садик Хан, его супруга, экс-капитан сборной Англии по регби Крис Робшоу и актриса Ребекка Холл.

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РИА Новости